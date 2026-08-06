Purnia News: सड़क हादसे में कटिहार के युवक की मौत
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना कटिहार जिले के कोढ़ा थानान्तर्गत मदुरा म
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना कटिहार जिले के कोढ़ा थानान्तर्गत मदुरा मिलिक की है। मृतक की पहचान नीतीश कुमार (22) के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक की इसी महीने 22 तारीख को शादी होनी थी। युवक इसकी तैयारी में था। घर से बाजार जाने के दौरान किसी वाहन ने उसे कुचल दिया। जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन- फानन में उसे पूर्णिया जीएमसीएच लाया गया। अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। जीएमसीएच टीओपी के एसआई कृत्यानंद पासवान ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें