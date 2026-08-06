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Purnia News: सड़क हादसे में कटिहार के युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना कटिहार जिले के कोढ़ा थानान्तर्गत मदुरा म

Purnia News: सड़क हादसे में कटिहार के युवक की मौत

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना कटिहार जिले के कोढ़ा थानान्तर्गत मदुरा मिलिक की है। मृतक की पहचान नीतीश कुमार (22) के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक की इसी महीने 22 तारीख को शादी होनी थी। युवक इसकी तैयारी में था। घर से बाजार जाने के दौरान किसी वाहन ने उसे कुचल दिया। जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन- फानन में उसे पूर्णिया जीएमसीएच लाया गया। अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। जीएमसीएच टीओपी के एसआई कृत्यानंद पासवान ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।

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