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Purnia News: दूसरे दिन भी आलम नगर में पसरा मातम, कई घरों में नहीं जला चूल्हा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: फॉलोअप: कसबा, एक संवाददाता। एक साथ तीन सहोदर भाइयों की चाप के कुंड में मछली पकड़ने के दौरान डूबकर हुई मौत की घटना के दूसरे दिन मंगलवार को भी आलम नगर

Purnia News: दूसरे दिन भी आलम नगर में पसरा मातम, कई घरों में नहीं जला चूल्हा

Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। एक साथ तीन सहोदर भाइयों की चाप के कुंड में मछली पकड़ने के दौरान डूबकर हुई मौत की घटना के दूसरे दिन मंगलवार को भी आलम नगर गांव में मातम पसरा रहा। गांव में हर तरफ सन्नाटा और गम का माहौल रहा। घटना से सदमे में कई घरों में दूसरे दिन भी चूल्हा नहीं जला। परिजनों और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल है। एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। मृतकों की मां बेगम दुलहरी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं पिता अलांगिर, दादा मो. अख्तर और दादी मेहनूर भी बच्चों की मौत से बदहवास हैं। परिजनों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि एक साथ परिवार के तीन मासूम उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कसबा के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री मो. आफाक आलम मंगलवार को आलम नगर गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने अपने निजी कोष से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता भी प्रदान की। पूर्व मंत्री ने कसबा अंचलाधिकारी निशांत कुमार से फोन पर बात कर मृतक बच्चों के परिजनों को जल्द से जल्द सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को इस संकट की घड़ी में प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद मिलनी चाहिए。

हादसे का कारण

....अवैध खनन से बने गड्ढों को बताया हादसे का कारण:

पूर्व मंत्री आफाक आलम ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि इलाके के निचले हिस्से की जमीन और धार क्षेत्र में बालू व मिट्टी के अवैध खनन के कारण बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वे जानलेवा बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन गड्ढों में बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े लोग भी डूबने की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने खनन विभाग से बालू और मिट्टी के अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि धार और निचले इलाकों में रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर मिट्टी और बालू का खनन किया जाता है और दर्जनों हाइवा में भरकर उसे बाहर ले जाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में खनन विभाग, जिला पुलिस और स्थानीय थाना को विशेष निगरानी रखने की जरूरत है, ताकि अवैध खनन पर रोक लग सके और भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस दुखद घटना में कितने बच्चों की मृत्यु हुई?
इस दुखद घटना में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मृत्यु हुई।
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