Purnia News: पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में शौच के दौरान 13 वर्षीय धीरज कुमार का पैर फिसलने से उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों ने पानी के भीतर से उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर लिया है।

Purnia News: पूर्णिया में शौच के दौरान धार में डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत धमदाहा। एक संवाददाता धमदाहा थाना क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत के फुलवरिया गांव में शौच के दौरान धार में पैर फिसलने से 13 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई हैं। मृतक युवक का नाम धीरज कुमार हैं वह फुलवरिया गांव के वार्ड नंबर 2 निवासी सुरेश मंडल का पुत्र हैं।

घटना का विवरण घटना के संबंध में बताया जाता है कि धीरज अपने गांव के तीन-चार के साथियों के साथ सुबह 7:00 के करीब शौच करने के लिए गिदराही धार गया हुआ था। पानी लेने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे गड्ढे में चला गया। गहरे गड्ढे में पानी होने के कारण धीरज लगातार अंदर जाते चला गया। जब तक उसके साथ के लोग कुछ कर पाते तब तक वह पानी के नीचे जा चुका था।

परिवार और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया बाद में सूचना मिलने पर परिवार के लोग आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंचकर धार घुसकर पानी के नीचे उसे बाहर निकाल कर पेट से पानी निकालने का भरसक प्रयास किया परंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद जमा हुए सैकड़ों लोग तत्काल सड़क पर आ रहे थे। जब सूचना मिलने पर बिशनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमर मंडल घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से बात करने के बाद लाश को धमदाहा थाना पहुंचवा दिया।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाइयाँ घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक रविशंकर कुमार ने लाश का पंचनामा करने के पश्चात को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं। इस दौरान अंचल अधिकारी अमित कुमार भी मृतक के परिजनों से मिलकर आवेदन देने के लिए कहा हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रवि शंकर कुमार ने बताया कि घटना को लेकर धमदाहा थाना में यूडी केस दर्ज कर लिया गया हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई हैं。