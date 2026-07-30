Purnia News: पूर्णिया सिटी घाट पर स्नान के दौरान 13 वर्षीय छात्र नदी में लापता

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया शहर के प्रभात कॉलोनी निवासी विधानचंद कुमार यादव के 13 वर्षीय पुत्र हर्षित कुमार के पूर्णिया सिटी घाट पर स्नान के दौरान नदी में डूबकर लापता हो जाने की घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। हर्षित कक्षा छह का छात्र था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल सका। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी में सघन खोज अभियान शुरू किया। प्रशासन की निगरानी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी नदी किनारे मौजूद रहकर बच्चे के सकुशल मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं।