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Purnia News: गड्ढे में डूबने से छह वर्षीय बालक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: गड्ढे में डूबने की घटना में मोहनपुर थाना क्षेत्र के सुनील नगर मालपुर गांव के छह वर्षीय साजन कुमार ने अपनी जान गंवाई। बच्चे ने खेलते समय गड्ढे में गिरकर डूबने के बाद ग्रामीणों द्वारा निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुँचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Purnia News: गड्ढे में डूबने से छह वर्षीय बालक की मौत

Purnia News: गड्ढे में डूबने से छह वर्षीय बालक की मौत रूपौली, एक संवाददाता। गड्ढे में डूबने से छह वर्षीय बालक की मौत हो गयी। मृतक बालक की पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनील नगर मालपुर गांव निवासी मंगल मंडल के छह वर्षीय पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत ग्रामीणों ने अस्पताल में बताया कि बालक बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से कुछ ही दूरी पर स्थित मैदान की तरफ गया था। मैदान के समीप ही एक खेत में गड्ढा है जिसमें पानी है। बच्चा खेलने के क्रम में गड्ढा में चला गया। साथ गए बच्चों ने हल्ला किया और बताया कि वह गड्ढा में गिर गया है।

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हो हल्ला होते ही ग्रामीणों की मदद से उसे गड्ढे के पानी से खोजकर निकाला गया और उसे रेफरल अस्पताल रूपौली पहुंचाया गया जहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहनपुर थाना अध्यक्ष विजय प्रताप ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है।

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