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Purnia News: शौच के दौरान धार में डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: धमदाहा के फुलवरिया गांव में 13 वर्षीय धीरज कुमार की शौच के दौरान धार में डूबने से मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ गया था, जहां उसके पैर फिसल गए और वह गहरे गड्ढे में गिर गया। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार में शोक का माहौल है।

Purnia News: शौच के दौरान धार में डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। धमदाहा थाना क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत अंतर्गत फुलवरिया गांव में बुधवार सुबह शौच के दौरान धार में डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान वार्ड संख्या 2 निवासी सुरेश मंडल के पुत्र धीरज कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार, धीरज बुधवार सुबह करीब सात बजे अपने तीन-चार साथियों के साथ शौच के लिए गिदराही धार गया था। इसी दौरान पानी लेने के क्रम में उसका पैर फिसल गया और वह धार के गहरे गड्ढे में जा गिरा। गहरे पानी में डूबने के कारण वह देखते ही देखते लापता हो गया।

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साथ में मौजूद बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद धीरज को पानी से बाहर निकाला और उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर बिशनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमर मंडल घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाते हुए शव को धमदाहा थाना भिजवाया। थाना अध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक रविशंकर कुमार ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर अंचल अधिकारी अमित कुमार भी मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर सरकारी सहायता के लिए आवश्यक आवेदन देने की सलाह दी। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि मामले में यूडी केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

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