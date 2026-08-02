Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: जीवन से हार गया गणित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: -घर में फंदे से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज थाना क्षेत्र की दमैली पंचायत के वार्ड संख्या-सात स्थित पासवान टोला में शनि

Purnia News: जीवन से हार गया गणित

Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज थाना क्षेत्र की दमैली पंचायत के वार्ड संख्या-सात स्थित पासवान टोला में शनिवार सुबह 18 वर्षीय युवक का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: पूर्णिया: घर में फंदे से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव

पुलिस का पहुंचना और जांच

सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हालांकि, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने तथा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए पुलिस को लिखित आवेदन सौंप दिया। मृतक की पहचान गणित कुमार पासवान (18) के रूप में हुई है। वह मुरारी पासवान का पुत्र था।

परिवार की प्रतिक्रिया

परिजनों के अनुसार शनिवार सुबह करीब छह बजे उसकी बहन की नींद खुली तो उसने गणित कुमार को घर के अंदर फंदे से लटका देखा। इसके बाद उसने शोर मचाया, जिससे परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक पूछताछ की। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है।

पोस्टमार्टम का इनकार

पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण मृत्यु के कारणों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो सकेगी। पुलिस ने परिजनों के आवेदन के आधार पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया। मीरगंज थानाध्यक्ष आदित्य किरण ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। मृतक के पिता ने पोस्टमार्टम नहीं कराने और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का लिखित आवेदन दिया। इसके बाद नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया।

प्रश्न और उत्तर

गणित कुमार पासवान का शव कहाँ मिला?
गणित कुमार पासवान का शव मीरगंज थाना क्षेत्र की दमैली पंचायत के वार्ड संख्या-सात स्थित पासवान टोला में मिला।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Purnia News Purnia Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।