Purnia News: आंध्र प्रदेश से लौटे एक और मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ा
Purnia News: आंध्र प्रदेश से लौटे एक और मजदूर की जियांगंज गांव में मौत हो गई है। अब तक सात मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। मृतक रंजीत ऋषि की पहचान हुई है। गांव में तीन मजदूर जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई कर रहे हैं। मृतक मजदूरों के परिजनों को सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है।
Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। आंध्र प्रदेश से बीमार होकर लौटे एक और मजदूर ने जियनगंज गांव स्थित अपने घर पर दम तोड़ दिया है। कसबा प्रखंड के गुरही पंचायत अंतर्गत जियनगंज गांव के अब तक सात मजदूरों की मौत हो चुकी है। मृतक की पहचान जियनगंज वार्ड 5 के €जुन्नू ऋषि का 25 वर्षीय पुत्र रंजीत ऋषि के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस जियनगंज गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को जियनगंज लाया गया। शव के पहुंचते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं जियनगंज गांव के तीन मजदूर अभी भी जिन्दगी और मौत से जूझ रहा है। इसमें जियनगंज गांव के वार्ड 5 निवासी रब्बानी के 22 वर्षीय पुत्र दानिश का इलाज पटना एम्स में चल रहा है। वहीं इसी गांव के ललित ऋषि का 19 वर्षीय पुत्र बिक्रम कुमार एवं जग्गो ऋषि का 20 वर्षीय पुत्र उपीन ऋषि का इलाज घर पर ही चल रहा है। बताते चलें कि सभी आंध्र प्रदेश में मजदूरी करने गये थे। गांव के ही ठेकेदार मो. जुनैद अच्छा वेतन का लालच देकर आंध्र प्रदेश के नेमाकल बोम्मनहल अनंतपुर स्थित आशीर्वाद मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड फैक्ट्री में काम पर लगाया था। जहां पत्थर से टैल्कम पाउडर बनाने का काम होता था। फैक्ट्री में जहरीले धूल की वजह से फेफड़े में संक्रमण के कारण कसबा के प्राय: सभी मजदूर बीमारी की चपेट में आ गए। सभी बीमार मजदूरों का धीरे-धीरे काम छोड़कर गांव लौट गए。
-जिन्दगी व मौत से जूझ रहा तीन मजदूर:
-अभी भी तीन मजदूर जिन्दगी व मौत से जूझ रहा है। कसबा के पूर्व विधायक सह मंत्री आफाक ने कहा कि मजदूरों की मौत मामले में ठेकेदार पर कसबा थाना में मामला दर्ज है। अबतक एक ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई है बांकि दो अभी भी फरार हैं। वहीं अबतक मृतक मजदूरों के परिजनों को किसी भी तरह का सरकारी सहायता नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर आपदा मंत्री, आपदा सचिव एवं जिलाधिकारी से जल्द सभी मृतक मजदूरों के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने की मांग की है।
-ये हैं सात मृतक मजदूर:
-सात मृतकों में गुरही पंचायत के जियनगंज गांव का रहने वाला रंजीत ऋषि, मो. मुस्तफा, मो. मसद, श्रवण ऋषि, मो. राजिक, कसबा नगर परिषद के तारानगर का कुंदन कुमार और सदुबेली पंचायत के सर्रा बथनाह के अरविंद कुमार हैं।
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