Purnia News: आंध्र प्रदेश से लौटे एक और मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ा

Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। आंध्र प्रदेश से बीमार होकर लौटे एक और मजदूर ने जियनगंज गांव स्थित अपने घर पर दम तोड़ दिया है। कसबा प्रखंड के गुरही पंचायत अंतर्गत जियनगंज गांव के अब तक सात मजदूरों की मौत हो चुकी है। मृतक की पहचान जियनगंज वार्ड 5 के €जुन्नू ऋषि का 25 वर्षीय पुत्र रंजीत ऋषि के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस जियनगंज गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को जियनगंज लाया गया। शव के पहुंचते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं जियनगंज गांव के तीन मजदूर अभी भी जिन्दगी और मौत से जूझ रहा है। इसमें जियनगंज गांव के वार्ड 5 निवासी रब्बानी के 22 वर्षीय पुत्र दानिश का इलाज पटना एम्स में चल रहा है। वहीं इसी गांव के ललित ऋषि का 19 वर्षीय पुत्र बिक्रम कुमार एवं जग्गो ऋषि का 20 वर्षीय पुत्र उपीन ऋषि का इलाज घर पर ही चल रहा है। बताते चलें कि सभी आंध्र प्रदेश में मजदूरी करने गये थे। गांव के ही ठेकेदार मो. जुनैद अच्छा वेतन का लालच देकर आंध्र प्रदेश के नेमाकल बोम्मनहल अनंतपुर स्थित आशीर्वाद मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड फैक्ट्री में काम पर लगाया था। जहां पत्थर से टैल्कम पाउडर बनाने का काम होता था। फैक्ट्री में जहरीले धूल की वजह से फेफड़े में संक्रमण के कारण कसबा के प्राय: सभी मजदूर बीमारी की चपेट में आ गए। सभी बीमार मजदूरों का धीरे-धीरे काम छोड़कर गांव लौट गए。