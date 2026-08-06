Purnia News: गड्ढे में डूबने से छह वर्षीय बालक की मौत
Purnia News: -05purn05-रूपौली में गड्ढे में डूबने से बालक की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों से जानकारी लेती पुलिस। रूपौली, एक संवाददाता। गड्ढे में डूबने से छह वर
Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। गड्ढे में डूबने से छह वर्षीय बालक की मौत हो गयी। मृतक बालक की पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनील नगर मालपुर गांव निवासी मंगल मंडल के छह वर्षीय पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत ग्रामीणों ने अस्पताल में बताया कि मृतक बालक बच्चों के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित मैदान की तरफ गया था। मैदान के समीप ही एक खेत में गड्ढा है जिसमें पानी है। बच्चा खेलने के क्रम में गड्ढा में चला गया। साथ गए बच्चों ने हल्ला किया और बताया कि वह गड्ढा में गिर गया है।
हो-हल्ला होते ही ग्रामीणों की मदद से उसे गड्ढे के पानी से निकालकर रेफरल अस्पताल रूपौली पहुंचाया गया जहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहनपुर थाना अध्यक्ष विजय प्रताप ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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