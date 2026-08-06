Purnia News: दो शिफ्टों में ट्रैफिक कंट्रोल करेगी पुलिस

Purnia News: पूर्णिया में ट्रैफिक पुलिस ने जाम और शोहदेबाजी पर नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 2 शिफ्ट में लगेगी। यह व्यवस्था 5 प्रमुख चौक-चौराहों पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी। इससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है।

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर में जाम और शोहदेबाजी पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। अब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 2 शिफ्ट में लगेगी। फिलहाल ये व्यवस्था शहर के 5 प्रमुख चौक-चौराहों पर शुरू की गई है। इनमें आरएन साह चौक, गिरजा चौक, आस्था मंदिर के समीप, लाइन बाजार एवं कटिहार मोड़ शमिल है。

नई टाइमिंग: ट्रैफिक डीएसपी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि इन जगहों पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहेगी। इसके लिए कर्मियों को 2 शिफ्ट में बांटा गया है। बता दें कि पहले पुलिस की ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही लगती थी। इसी वजह से सुबह स्कूल-कॉलेज और शाम को बाजार के समय जाम की समस्या ज्यादा बढ़ जाती थी।

आस्था मंदिर के पास उचक्कों पर लगाम: खासकर आस्था मंदिर के समीप देर शाम तक पुलिस की तैनाती उचक्कों एवं शोहदों पर काफी हद तक लगाम लगाने में अच्छी पहल है। दरअसल आस्था मंदिर के समीप सिटी ग्रीन पार्क, राजेन्द्र बाल उद्यान एवं फूड पार्क अवस्थित है। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे घूमने आते हैं। पुलिस की देर शाम मौजूदगी से उन्हें सुरक्षित माहौल मिलता है। शहर में सुबह और शाम पीक आवर में जाम, बेतरतीब पार्किंग और वाहन चेकिंग नहीं होने से ट्रैफिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही थी। नई शिफ्ट व्यवस्था से पीक आवर में जाम कम होगा और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत का