Purnia News: सड़क किनारे अतिक्रमण से लग रहा जाम :
Purnia News: --गढ़बनैली, एक संवाददाता। कसबा नगर परिषद अंतर्गत कसबा नेहरू चौक से पश्चिम स्टेशन रोड जाने वाली सड़क के दोनों ओर दुकानदारों द्वारा सड़क अतिक्रमित कर ल
Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। कसबा नगर परिषद अंतर्गत कसबा नेहरू चौक से पश्चिम स्टेशन रोड जाने वाली सड़क के दोनों ओर दुकानदारों द्वारा सड़क अतिक्रमित कर लेने से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। कभी कभी घंटों जाम की स्थिति रहती है। अगर किसी को इमरजेंसी में स्टेशन ट्रेन पकड़ना है तो जाम के कारण उसकी ट्रेन की भी छूटने की संभावना बनी रहती है। हाट के दिनों में इस सड़क होकर गुजरना काफी मुश्किल हो जाता है। दुकानदार सबेरे नौ बजे से पांच बजे अपने अपनी दुकानों पर बैठे रहते हैं। इसकी शिकायत कसबा पुलिस से भी की गयी है।
हालांकि, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। लोगों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।