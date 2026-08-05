Purnia News: पूर्णिया में सहयोग शिविर में मिले हजारों आवेदन
Purnia News: पूर्णिया में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। यह शिविर जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। मुख्य रूप से राजस्व, आपूर्ति, और विद्युत विभाग से संबंधित आवेदन आए। अधिकारियों ने आवेदनों का प्राथमिकता के अनुसार निष्पादन आरंभ किया।
Purnia News: पूर्णिया में सहयोग शिविर में मिले हजारों आवेदन पूर्णिया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश एवं मार्गदर्शन में निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को जिले के सभी प्रखंडों के चिन्हित पंचायतों में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से आमजनों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी पहल की गई। इसी क्रम में प्रखंड अमौर अंतर्गत विष्णुपुर एवं पोठिया गंगेली पंचायत के पंचायत भवन, गंगेली में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विष्णुपुर एवं पोठिया गंगेली पंचायत से विभिन्न विभागों से संबंधित 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
प्राप्त आवेदनों में सर्वाधिक आवेदन राजस्व, आपूर्ति, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा विद्युत विभाग से संबंधित है। संबंधित विभागों के पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया गया तथा शेष मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।
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