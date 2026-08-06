Purnia News: मंझैली बाजार में मोबाइल दुकान से चोरी
Purnia News: पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंझैली बाजार में एक मोबाइल दुकान से अज्ञात चोरों ने करीब ढाई लाख रुपये की चोरी की। चोर दुकान की छत काटकर अंदर प्रवेश किए और 11 नए व 30 पुराने मोबाइल फोन तथा नकद राशि चुरा ली। सीसीटीवी बंद था, पुलिस जांच कर रही है।
Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंझैली बाजार पर स्टार टेलीकॉम मोबाइल दुकान में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने करीब ढाई लाख रुपये मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना की जानकारी बुधवार सुबह दुकान खुलने पर हुई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दुकान संचालक मो इसराफिल ने बताया कि चोरों ने दुकान की छत पर लगी एस्बेस्टस एवं फॉल्स सीलिंग काटकर रस्सी के सहारे अंदर प्रवेश किया। इसके बाद चोर ने 11 नए और 30 पुराने मोबाइल फोन के साथ दुकान में रखी नकदी भी चुरा ली।
चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग ढाई लाख रुपये बताई गई है। बताया गया कि लगातार बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित थी, जिससे दुकान का सीसीटीवी कैमरा बंद था। इसका फायदा उठाकर चोर आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मुफस्सिल थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि मंझैली बाजार एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी मंझैली बाजार में हुई चोरी की घटना का सफल उद्भेदन कर चोरी का सामान बरामद किया जा चुका है।
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