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Purnia News: मध्य विद्यालय एमडीएम का सामान की हुई चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: केनगर के आदर्श मध्य विद्यालय काझा में सोमवार रात चोरों ने मध्याह्न भोजन सामग्री और अन्य सामान चोरी किया। विद्यालय शिक्षा समिति ने थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी चोरी की घटनाएं हुई हैं और समिति के सदस्यों ने सुरक्षा की चिंता जताई है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है।

Purnia News: मध्य विद्यालय एमडीएम का सामान की हुई चोरी

Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। केनगर थाना क्षेत्र स्थित आदर्श मध्य विद्यालय काझा में सोमवार देर रात चोरों द्वारा मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की सामग्री सहित अन्य सामान चोरी कर ली गई। घटना को लेकर विद्यालय शिक्षा समिति ने मंगलवार को केनगर थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में बताया गया है कि 28 जुलाई की रात चोरों ने विद्यालय के मध्याह्न भोजन भंडारण कक्ष की कुंडी तोड़कर एक भरा हुआ एचपी गैस सिलेंडर, चावल की बोरियां, दाल, खाद्य तेल, मसाले, आलू, प्याज सहित अन्य खाद्य सामग्री चोरी कर ली। वहीं विद्यालय में लगे बिजली मोटर पंप की भी चोरी का प्रयास किया गया।

चोरों ने विद्यालय परिसर में रखी अन्य सामग्रियों को भी इधर-उधर फेंककर क्षतिग्रस्त कर दिया। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी विद्यालय में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन मामलों में भी थाना को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। समिति ने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं से विद्यालय परिवार स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर केनगर थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनबी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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