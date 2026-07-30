Purnia News: रेणु रंगमंच ने नाट्य परिचर्चा का किया आयोजन

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रेणु रंगमंच के कार्यालय में उपाध्यक्ष निहारिका नेहा की अध्यक्षता में एक विशेष नाट्य परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के सचिव अजीत कुमार सिंह बप्पा द्वारा उपस्थित सभी रंगकर्मियों और कला प्रेमियों के स्वागत के साथ हुआ। परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान दौर में कला, नाटक और लोक संस्कृति के बढ़ावा देने पर गंभीर विचार-विमर्श करना तथा इसे सहेजने के उपायों पर प्रकाश डालना था। रंगकर्मी तुषार ने कहा कि आज के दौर में विलुप्त हो रही सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए नाट्य क्षेत्र को मजबूती देना और नए कलाकारों को रंगमंच से जोड़ना बेहद जरूरी है।

रंगकर्मी मनीष कुमार ने कहा कि रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना जगाने का एक सशक्त माध्यम है। कला प्रेमी नीलू कुमारी ने कहा कि हर व्यक्ति को चाहे वह नाटक हो, नृत्य हो या संगीत-कला के किसी न किसी रूप से अवश्य जुड़ना चाहिए। रंगकर्मी अदिति कुमारी ने कहा कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया और रील्स के सीमित दायरे में सिमट कर रह गई है। इस स्थिति में हम सभी को कदम से कदम मिलाकर नाट्य कला को मजबूती प्रदान करनी होगी। शिक्षक एवं रंगकर्मी अवधेश कुमार ने सुझाव दिया कि नाटक का दायरा केवल नाट्य संस्थाओं तक सीमित न रहकर स्कूलों और कॉलेजों तक विस्तारित होना चाहिए। वहीं, रंगकर्मी अखिलेश कुमार ने कहा कि साहित्य और संस्कृति को आधार बनाकर रंगकर्म को आगे बढ़ाना हम सबका ध्येय होना चाहिए।