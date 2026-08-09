Purnia News: थैलेसीमिया मरीजों के लिए पटना से आए विशेषज्ञ चिकित्सक

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया में थैलेसीमिया मरीजों को राहत देने की कवायद के तहत अब पटना के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा ली जा रही है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में शनिवार को जीएमसीएच स्थित आउटडोर के शिशु विभाग में थैलेसीमिया के 30 रोगियों का पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी चिकित्सक डॉ. पी के झा ने चेकअप किया। इन सभी बच्चों को जरूरी जांच जैसे सीरम फैरेटीन, एलएफटी, केएफटी और थाइरॉइड अन्य हार्मोनल जांच की रिपोर्ट देखकर सभी बच्चों को उचित दवा दी गयी। जीएमसीएच के शिशु रोग विशेषज्ञ एवं नोडल पदाधिकारी डॉ. प्रेम प्रकाश ने बताया कि 30 बच्चों को देखा गया। इनमें तीन एडल्ट थे। शेष 27 बच्चें थैलेसीमिया पीड़ित मरीज थे। सभी बच्चों को देखने के बाद कई जरूरी जांच कराने की सलाह दी। जीएमसीएच में बच्चों को देख रहे विशेषज्ञ चिकित्सक के अनुसार डॉ. प्रेम प्रकाश बताते हैं कि जिले में थैलेसीमिया के काफी रोगी हैं। इन बच्चों में रक्त की परेशानी से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हैं। इसलिए इन सभी का समुचित उपचार जरूरी है। इसलिए यहां ऐसे बच्चों को देखने के लिए सुविधा सुनिश्चित हुई है। इसी सुविधा के निमित्त प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को देखा जाता है। जीएमसीएच के शिशु रोग विशेषज्ञ एवं नोडल पदाधिकारी डॉ. प्रेम प्रकाश ने बताते हैं कि थैलेसीमिया के किसी भी ऐसे रोगी जिन्हें ब्लड से संबंधित किसी तरह की गंभीर परेशानी है ऐसे रोगी को उचित सलाह प्रदान की जाती है। यहां से रेफर की स्थिति में आगे किस तरह से उपचार की सुविधा मिलेगी इसकी जानकारी भी दी जाती है。