Purnia News: थैलेसीमिया मरीजों के लिए पटना से आए विशेषज्ञ चिकित्सक
Purnia News: -जीएमसीएच में 30 थैलेसीमिया रोगी का किया चेकअप पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया में थैलेसीमिया मरीजों को राहत देने की कवायद के तहत अब पटना के
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया में थैलेसीमिया मरीजों को राहत देने की कवायद के तहत अब पटना के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा ली जा रही है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में शनिवार को जीएमसीएच स्थित आउटडोर के शिशु विभाग में थैलेसीमिया के 30 रोगियों का पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी चिकित्सक डॉ. पी के झा ने चेकअप किया। इन सभी बच्चों को जरूरी जांच जैसे सीरम फैरेटीन, एलएफटी, केएफटी और थाइरॉइड अन्य हार्मोनल जांच की रिपोर्ट देखकर सभी बच्चों को उचित दवा दी गयी। जीएमसीएच के शिशु रोग विशेषज्ञ एवं नोडल पदाधिकारी डॉ. प्रेम प्रकाश ने बताया कि 30 बच्चों को देखा गया। इनमें तीन एडल्ट थे। शेष 27 बच्चें थैलेसीमिया पीड़ित मरीज थे। सभी बच्चों को देखने के बाद कई जरूरी जांच कराने की सलाह दी। जीएमसीएच में बच्चों को देख रहे विशेषज्ञ चिकित्सक के अनुसार डॉ. प्रेम प्रकाश बताते हैं कि जिले में थैलेसीमिया के काफी रोगी हैं। इन बच्चों में रक्त की परेशानी से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हैं। इसलिए इन सभी का समुचित उपचार जरूरी है। इसलिए यहां ऐसे बच्चों को देखने के लिए सुविधा सुनिश्चित हुई है। इसी सुविधा के निमित्त प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को देखा जाता है। जीएमसीएच के शिशु रोग विशेषज्ञ एवं नोडल पदाधिकारी डॉ. प्रेम प्रकाश ने बताते हैं कि थैलेसीमिया के किसी भी ऐसे रोगी जिन्हें ब्लड से संबंधित किसी तरह की गंभीर परेशानी है ऐसे रोगी को उचित सलाह प्रदान की जाती है। यहां से रेफर की स्थिति में आगे किस तरह से उपचार की सुविधा मिलेगी इसकी जानकारी भी दी जाती है。
जीएमसीएच में थैलेसीमिया मरीजों को नहीं मिल रही सिरम फैरेटिन जांच की सुविधा:
-जिले में थैलेसीमिया के लगभग दो सौ से अधिक संख्या में मरीज हैं। मरीज के अभिभावक पवन कुमार बताते हैं कि थैलेसीमिया पीड़ितों को प्रत्येक माह पन्द्रह से बीस दिन के अंतराल पर रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए यहां थैलेसीमिया डे केयर की सुविधा सुनिश्चित है। इस सुविधा में 20 बेड की सुविधा लगी हुई है। किसी तरह की परेशानी की स्थिति में भर्ती कर उपचार की सुविधा मिल जाती है। यहीं नहीं आउटडोर हो या फिर जांच की सुविधा दोनों स्थिति में थैलेसीमिया मरीज को अलग से सुविधा मिल जाती है। अब विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा भी माह में एक बार मिल रही है मगर परेशानी की बात है कि यहां विशेषज्ञ चिकित्सक जरूरी जांच के लिए लिखते हैं। इन जांचों में जरूरी जांच में सिरम फैरेटिन जांच की सुविधा फिलहाल जीएमसीएच में नहीं मिल रही है। इससे थैलेसीमिया मरीज को परेशानी हो रही है। इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। आर्थिक परेशानी वाले रोगी जांच नहीं करा पाते हैं, ऐसे स्थिति में चिकित्सक बगैर जांच रिपोर्ट के कैसे आगे की उपचार सेवा देंगे। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के उपाधीक्षक डॉ. भरत कुमार बताते हैं कि इसमें लगने वाले केमिकल की उपलब्धता सुनिश्चित होते हीं जांच शुरु हो जायेगी।
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