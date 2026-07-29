Purnia News: मदारघाट कोसी धार में एप्रोच पथ की मरम्मत शुरू
Purnia News: कोसी धार में बाढ़ का पानी घटने के साथ ही, मदारघाट से महंतबाड़ी जाने वाले अस्थायी एप्रोच पथ की मरम्मत शुरू हो गई है। पिछले एक सप्ताह से मार्ग बंद था, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही थी। उम्मीद है कि एक-दो दिनों में मार्ग फिर से खुल जाएगा। स्थायी पुल के निर्माण की मांग को लेकर धरना भी आयोजित होगा।
Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। कोसी धार में बाढ़ का पानी घटने के साथ ही मदारघाट से महंतबाड़ी जाने वाले अस्थायी एप्रोच पथ की मरम्मत का कार्य नगर परिषद द्वारा शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले एक-दो दिनों में इस मार्ग पर आवागमन पुनः शुरू हो जाएगा। बता दें कि कोसी धार में बाढ़ का पानी आने से मदारघाट-महंतबाड़ी मार्ग का अस्थायी एप्रोच पथ बह गया था, जिसके कारण पिछले एक सप्ताह से इस मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह ठप थी। इससे महंतबाड़ी, चौघड़िया और पोखर टोला के सैकड़ों ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि एप्रोच पथ तैयार होते ही महंतबाड़ी, चौघड़िया और पोखर टोला के लोगों का आवागमन फिर से सुचारु हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में कोसी धार में बाढ़ आने से यह अस्थायी मार्ग बह जाता है, जिससे तीन से चार महीने तक आवागमन बाधित रहता है। जलस्तर कम होने के बाद हर वर्ष अस्थायी एप्रोच पथ का निर्माण कराया जाता है। इधर, अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष बमबम साह ने बताया कि कोसी धार पर स्थायी एवं बड़े पुल के निर्माण की मांग को लेकर आगामी 3 अगस्त को कोसी धार के समीप एक दिवसीय सांकेतिक धरना आयोजित किया जाएगा।
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