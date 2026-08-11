Purnia News: हर घर तिरंगा को लेकर चला स्वच्छता अभियान
Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत प्रखंड मुख्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण अभियान चलाया गया।
Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत प्रखंड मुख्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण अभियान चलाया गया। बीडीओ सतेंद्र सिंह के निर्देश पर कर्मियों ने परिसर की साफ-सफाई के साथ कचरे का संग्रहण किया। अभियान के दौरान परिसर में उगी झाड़ियों एवं अवांछित सामग्री को हटाया गया। साथ ही परिसर में लगे पेड़-पौधों की रंगाई-पुताई कर परिसर को आकर्षक बनाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य स्वच्छ और सुंदर वातावरण तैयार करने के साथ हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।
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