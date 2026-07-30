Purnia News: मंझैली चौक से बाइक की चोरी
Purnia News: पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंझैली चौक पर बुधवार को एक सुपर स्प्लेंडर बाइक चुराई गई। महेश ठाकुर ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वे अपनी बाइक अविनाश डेंटल क्लिनिक के पास खड़ी करके इलाज कराने गए थे, लेकिन लौटने पर बाइक गायब मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंझैली चौक से बुधवार दोपहर एक सुपर स्प्लेंडर बाइक की चोरी हो गई। इस संबंध में भटगामा वार्ड संख्या-10 निवासी महेश ठाकुर ने मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार महेश ठाकुर बुधवार को करीब एक बजे अपनी लाल रंग की सुपर स्प्लेंडर बाइक से मंझैली चौक पहुंचे। उन्होंने अपनी बाइक अविनाश डेंटल क्लिनिक के पास खड़ी कर दांत का इलाज कराने के लिए क्लिनिक के अंदर चले गए। कुछ ही देर में इलाज कर बाहर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी बाइक वहां से गायब थी।
इसके बाद उन्होंने आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर बाइक बरामद करने तथा दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।
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