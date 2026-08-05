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Purnia News: परीक्षा नियंत्रक के त्यागपत्र से पूर्णिया विश्वविद्यालय में मची खलबली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -कुलसचिव के बाद परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे से उठे सवाल पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. अमरकांत सिं

Purnia News: परीक्षा नियंत्रक के त्यागपत्र से पूर्णिया विश्वविद्यालय में मची खलबली

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. अमरकांत सिंह के अचानक इस्तीफे से प्रशासनिक हलकों और छात्र संगठनों में खलबली मच गई है। राजभवन द्वारा नियुक्त दूसरे परीक्षा नियंत्रक के इस अप्रत्याशित कदम के बाद विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बार-बार बड़े पदाधिकारियों का पद छोड़ने को विश्वविद्यालय के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और अव्यवस्था को बताया जा रहा है। लोकभवन से नियुक्त कुलसचिव डॉ. प्रणय कुमार गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया था। वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक डॉ. अमरकांत सिंह के त्यागपत्र से लंबित परीक्षाफल घोषित करने की प्रक्रिया अटक गयी है। जबकि छात्र-छात्राएं परीक्षा परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं।

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छात्रों की चिंता

....छात्रों को सता रही सेशन विलंब होने की चिंता:

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छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. अमरकांत सिंह का इस्तीफा सौंपने से विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक उथल-पुथल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजभवन द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय के दूसरे परीक्षा नियंत्रक प्रो. अमरकांत सिंह ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुछ लापरवाह पदाधिकारी के कारण इस्तीफा दिया गया हैं। बार-बार बड़े पदाधिकारियों का पद छोड़ना यह साबित करता है कि विश्वविद्यालय के अंदर का माहौल काम करने के अनुकूल नहीं है। परीक्षा विभाग में लगातार होने वाले बदलावों और प्रशासनिक अस्थिरता का सीधा असर परीक्षाओं के आयोजन और रिजल्ट पर पड़ता है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। वर्तमान में मुख्य रूप से सीबीसीएस स्नातक पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणामों को लेकर छात्र-छात्राएं अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2025 सत्र 2025-29, स्नातक थर्ड सेमेस्टर दिसंबर 2025 सत्र 2024-28 और स्नातक फिफ्थ सेमेस्टर दिसंबर 2025 सत्र 2023-27 की परीक्षा परिणाम का इंतजार छात्र-छात्राओं को हैं। छात्र-छात्राओं को सत्र विलंब होने की चिंता के साथ परिणाम समय पर न आने से आगामी सेमेस्टर की पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित होने का भय सता रहा हैं। इसके अलावा छात्र अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। हालांकि अपने पद से त्यागपत्र देने वाले परीक्षा नियंत्रक डॉ. अमरकांत सिंह ने बताया है कि इस्तीफा राजभवन के द्वारा स्वीकार किये जाने तक वे विश्वविद्यालय के कार्यों का निष्पादन करते रहेंगें। लंबित अधिकांश परीक्षा परिणाम जारी कर दिये गये हैं। जल्द ही स्नातक की कक्षाओं के शेष बचे परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिये जायेंगें।

सामान्य प्रश्न

पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने अचानक क्यों इस्तीफा दिया?
प्रो. अमरकांत सिंह का इस्तीफा विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अव्यवस्था और अंदरूनी खींचतान के कारण बताया जा रहा है।
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