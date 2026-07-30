Purnia News: सदर एसडीएम ने कार्यालय का किया औचक निरीक्षण
Purnia News: केंघर प्रखंड में एसडीएम तुषार कुमार ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। सदर अनुमंडल पदाधिकारी तुषार कुमार ने गुरुवार दोपहर केनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। अचानक हुए निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल मच गई। एसडीएम ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर कार्यालय में संचालित कार्यों, अभिलेखों के रखरखाव तथा आम लोगों से जुड़े मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों की जानकारी ली और उनके निष्पादन की स्थिति के बारे में अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी अनुपस्थित भी पाए गए, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम तुषार कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचे तथा कार्यालय आने वाले लोगों के साथ संवेदनशील एवं शालीन व्यवहार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को बेहतर, पारदर्शी और त्वरित सेवा उपलब्ध कराना है। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, एमओ आतिश सिन्हा, अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा तथा राजस्व पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।
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