Purnia News: जीएमसीएच ईएनटी विभाग में रोगी का सफल ऑपरेशन
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में ईएनटी विभाग में पहली बार बेहोशी के उपर
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में ईएनटी विभाग में पहली बार बेहोशी के उपरांत एक ईएनटी की परेशानी के रोगी का सफल ऑपरेशन किया गया। इस बावत विशेषज्ञ चिकित्सक ईएनटी डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि तीन दिन पूर्व एक ईएनटी की परेशानी के रोगी का जांच के बाद ऑपरेशन की जरूरत महसूस हुई। इसे देखते हुए जीएमसीएच में बेहोशी कर पहली बार एक महिला रोगी का सफल ऑपरेशन किया गया। रोगी अब पूरी तरह से स्वस्थ्य है।
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