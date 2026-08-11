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Purnia News: बकरी पालन प्रशिक्षण का समापन 34 प्रशिक्षुओं को मिला प्रमाण पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया पूर्व में आयोजित बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। आरसेटी निदेशक अमर कुमार ने 34 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने बताया कि बकरी पालन में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं और प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक जानकारी लागू करने की अपील की। संस्थान प्रशिक्षुओं को सहयोग और मार्गदर्शन देने का वादा किया।

Purnia News: बकरी पालन प्रशिक्षण का समापन 34 प्रशिक्षुओं को मिला प्रमाण पत्र

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) पूर्णिया पूर्व प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को समापन हुआ। समापन समारोह में आरसेटी निदेशक अमर कुमार ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 34 प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर निदेशक अमर कुमार ने कहा कि बकरी पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके अपनाकर कम संसाधनों में भी बकरी पालन को लाभदायक व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण के दौरान मिली जानकारी को व्यावहारिक रूप से अपनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि आरसेटी की ओर से प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक ऋण और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी संस्थान की ओर से दो वर्षों तक प्रशिक्षुओं को आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में आरसेटी के संकाय माधव चन्द एवं रजनीकांत, कार्यालय सहायक पप्पू कुमार, दीपक कुमार सिंह समेत संस्थान के अन्य कर्मचारी और प्रशिक्षु मौजूद थे।

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