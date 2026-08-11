Purnia News: स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन
Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। प्रखंड के काझा पंचायत स्थित आदर्श मध्य विद्यालय काझा में आयोजित पांच दिवसीय भारत स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को सम
Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। प्रखंड के काझा पंचायत स्थित आदर्श मध्य विद्यालय काझा में आयोजित पांच दिवसीय भारत स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हुआ। समापन समारोह में प्रशिक्षुओं ने अनुशासन, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्य अतिथि मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार साह सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षक दिवाकर कुमार, लवकुश कुमार, मझली कुमारी, मास्टर ट्रेनर रजनीश कुमार एवं गाइड ट्रेनर नूतन कुमारी ने बताया कि पांच दिनों के दौरान बच्चों के बौद्धिक, चारित्रिक एवं व्यावहारिक विकास पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण में स्वच्छता, एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभाव, स्काउट नियम एवं प्रतिज्ञा, मार्किंग, पिरामिड निर्माण, प्राथमिक उपचार, अनुशासन, सामाजिक सेवा और आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत स्काउट एवं गाइड बच्चों में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ उन्हें सेवा और जिम्मेदारी की भावना सिखाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रशांत कुमार ने भी प्रशिक्षुओं को संबोधित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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