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Purnia News: दो अगस्त को पूर्णिया में होगी ‘छात्रों की गूंज’ मैराथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -मैराथन में प्रथम स्थान लाने वाले को बुलेट, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान लाने वाले को स्कूटी पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। छात्रों की आवाज़ को बुलंद

Purnia News: दो अगस्त को पूर्णिया में होगी ‘छात्रों की गूंज’ मैराथन

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने और उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाने के उद्देश्य से “छात्रों की गूंज” अभियान के तहत दो अगस्त (रविवार) को पूर्णिया में मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी सांसद के प्रवक्ता राजेश यादव ने दी। उन्होंने बताया कि मैराथन की तैयारियों और नई तिथि को लेकर उनके नेतृत्व में अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व नगर सांसद प्रतिनिधि दिवाकर चौधरी, निजी सचिव अजय जायसवाल तथा अशोक दास ने सदर एसडीएम तुषार कुमार के साथ बैठक की।

इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रतिभागियों की सुविधाओं सहित आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, ताकि कार्यक्रम का सफल और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। राजेश यादव ने बताया कि यह आयोजन शुरू ततमा टोली गोकुल ठाकुर बाड़ी से होगा। मैराथन रजनी चौक से लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, फोर्ड कम्पनी, आस्था मंदिर, आरएनए साह चौक, से नगर निगम, कलाभवन होते, थाना चौक, गिरजा चौक होते इंदिरा गांधी स्टेडियम में समाप्त होगा। उन्होंने सांसद पप्पू यादव के हवाले से बताया कि अभियान से अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने के लिए विशेष प्रोत्साहन की भी घोषणा की गई है। इसके तहत जो व्यक्ति एक दिन में अपने रेफरल के माध्यम से 5,000 रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसे ₹5,100, जबकि 10,000 रजिस्ट्रेशन कराने वाले को ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि सांसद की ओर से दी जाएगी। राजेश यादव ने कहा कि यह मैराथन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकार, जनभागीदारी, जागरूकता और सामाजिक बदलाव का अभियान है। उन्होंने पूर्णिया और आसपास के युवाओं, छात्र-छात्राओं तथा आम नागरिकों से बड़ी संख्या में भाग लेकर इस अभियान को सफल बनाने और छात्रों की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की अपील की। इस मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान लाने वाले को बुलेट गाड़ी दिया जायेगा। वहीं दूसरा, तीसरा, चौथा लाने वाले को स्कूटी गाड़ी दी जायेगी। सभी विजेताओं को पुरस्कार सांसद पप्पू यादव के निजी कोष से दिया जायेगा।

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