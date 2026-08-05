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Purnia News: विकास योजनाओं में अनियमितता को लेकर छात्र राजद के आंदोलन का ऐलान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: अमौर प्रखंड में विकास योजनाओं में अनियमितता और अधूरे आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर छात्र राजद ने आंदोलन शुरू किया है। जिलाध्यक्ष मो. बिस्मिल ने उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक जनआंदोलन करेंगे। कई केंद्र 12 सालों से अधूरे हैं और स्थानीय प्रशासन गंभीर नहीं है।

Purnia News: विकास योजनाओं में अनियमितता को लेकर छात्र राजद के आंदोलन का ऐलान

Purnia News: अमौर, एक संवाददाता। अमौर प्रखंड में विकास योजनाओं में कथित अनियमितता, वर्षों से अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर छात्र राजद ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (छात्र राजद) के पूर्णिया जिलाध्यक्ष मो. बिस्मिल ने प्रखंड कार्यालय में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र राजद अमौर प्रखंड मुख्यालय का घेराव कर व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2013-14 में 13वें वित्त आयोग के तहत अमौर प्रखंड की 25 पंचायतों में 81 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।

प्रत्येक केंद्र के निर्माण के लिए 7.48 लाख रुपये आवंटित किए गए थे और निर्माण कार्य तीन माह में पूरा होना था। लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश केंद्र अधूरे पड़े हैं। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य के लिए राशि का भुगतान हो गया, लेकिन भवन आज तक पूर्ण नहीं हो सके। कई अधूरे भवनों का उपयोग स्थानीय लोग जलावन रखने, मवेशी बांधने और अन्य कार्यों में कर रहे हैं। मो. बिस्मिल ने दावा किया कि लोक शिकायत निवारण में दर्ज परिवाद के बाद हुई सरकारी जांच रिपोर्ट में भी कई आंगनबाड़ी केंद्रों में दरवाजा, खिड़की, फर्श, शौचालय और पानी की टंकी का निर्माण अधूरा पाए जाने की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि योजना से जुड़े कई पंचायत सचिव स्थानांतरित हो चुके हैं, कुछ सेवानिवृत्त हो गए हैं और कुछ का निधन भी हो चुका है, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई या राशि की वसूली नहीं की गई। उन्होंने पीएम आवास योजना को लेकर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि लाभार्थियों को राशि मिलने के काफी समय बाद थाने बुलाकर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में बेंच-डेस्क, शुद्ध पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करेगा। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अमृता वर्मा ने बताया कि मामले की रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेज दी गई है। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र अधूरे हैं, उनकी जांच कराकर शेष निर्माण कार्य पूरा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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