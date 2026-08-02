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Purnia News: नदी में डूबे छात्र की 48 घंटे बाद मिली लाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सौरा नदी में डूबे छात्र हर्षित की लाश 48 घंटे बाद बरामद कर ली गई है। सदर थानाध्यक्

Purnia News: नदी में डूबे छात्र की 48 घंटे बाद मिली लाश

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सौरा नदी में डूबे छात्र हर्षित की लाश 48 घंटे बाद बरामद कर ली गई है। सदर थानाध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि शव नदी के किनारे में जलकुंभी में फंसा हुआ था, जिसे बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करा लिया गया है। बताया गया कि केहाट थाना के प्रभात कॉलोनी निवासी छात्र हर्षित अपने दोस्तों के साथ गुरूवार सुबह करीब 11 बजे सौरा नदी में स्नान करने गया था। जहां गहरे पानी में समाने से वह लापता हो गया था। गोताखोर की टीम छात्र की लगातार तलाश कर रही थी।

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