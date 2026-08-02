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Purnia News: ‘नेतृत्व केवल एक पद या अधिकार नहीं बल्कि सेवा, समर्पण, अनुशासन और साहस का प्रतीक’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -01purn30--केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल पूर्णिया में भव्य छात्र परिषद अलंकरण समारोह संपन्न। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। केंद्रीय विद्यालय वाय

Purnia News: ‘नेतृत्व केवल एक पद या अधिकार नहीं बल्कि सेवा, समर्पण, अनुशासन और साहस का प्रतीक’

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल पूर्णिया में शनिवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नवगठित छात्र परिषद का अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह का सफल आयोजन विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य निशांत कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं सदन तथा सह-पाठ्यचर्या गतिविधि प्रभारी स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी कौशलेंद्र त्रिपाठी की देखरेख में संपन्न हुआ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित यह समारोह विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व, अनुशासन और नेतृत्व कौशल विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अलंकरण समारोह के दौरान नव-चयनित छात्र प्रतिनिधियों को उनके पदों के प्रतीक स्वरूप बैज एवं सैश प्रदान कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी पदाधिकारियों ने विद्यालय की गरिमा को बनाए रखने तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भावना से पालन करने की औपचारिक शपथ ली。

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छात्र परिषद के सदस्य

सत्र 2026-27 के लिए घोषित छात्र परिषद में कक्षा बारहवीं बी के अंशुमान कुमार वर्मा को स्कूल कैप्टन (बॉयज), कक्षा बारहवीं ए की छात्रा कृतिका को स्कूल कैप्टन (गर्ल्स), कक्षा 11वीं ए के छात्र हर्ष हिमांशु को स्कूल वाइस कैप्टन (बॉयज), कक्षा 11वीं ए की छात्रा पुष्पा मुर्मू को स्कूल वाइस कैप्टन (गर्ल्स), 12वीं बी कक्षा के छात्र सुजल को स्पोर्ट्स कैप्टन (बॉयज) तथा 12वीं बी की छात्रा छवि संदीप को स्पोर्ट्स कैप्टन (गर्ल्स) के रूप में मनोनीत किया गया।

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कार्यक्रम का महत्व

प्रभारी प्राचार्य निशांत कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि नेतृत्व केवल एक पद या अधिकार नहीं है, बल्कि यह सेवा, समर्पण, अनुशासन और साहस का प्रतीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में 21वीं सदी के नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता और टीम भावना को विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। छात्र परिषद के सदस्य संपूर्ण विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने, दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने तथा विद्यालय की विविध गतिविधियों में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें।

समारोह के आयोजक

इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य ने कार्यक्रम के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सीसीए प्रभारी कौशलेंद्र त्रिपाठी सहित आयोजन समिति की सराहना की। समारोह को भव्य एवं आकर्षक बनाने में कला शिक्षिका मीनू, संगीत शिक्षिका सुम्मी तथा अन्य शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। समारोह के दौरान विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक आलोक कुमार, सपन प्रियदर्शी, सुशील कुमार सिंह, रीना सिंह, दिव्या, पंकज कुमार पाठक, मोहम्मद सलीम अख्तर, अन्नू शर्मा, चंदन कुमार वर्णवाल, दीप माला, सुमित कुमार, सरोज कुमार सक्सेना व शिवेंदु श्री सहित विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का समापन

कार्यक्रम के समापन सत्र में नव-मनोनीत स्कूल वाइस कैप्टन ने विद्यालय प्रशासन, उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों एवं अपने साथी सहपाठियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान के ससम्मान गायन के साथ समारोह का गरिमामय समापन हुआ।

FAQs

छात्र परिषद का अलंकरण समारोह कब आयोजित हुआ?
छात्र परिषद का अलंकरण समारोह शनिवार को आयोजित हुआ।
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