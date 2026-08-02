Purnia News: आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार, मांगों का हो समाधान
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राष्ट्रीय जनता दल राजद के जिला प्रवक्ता डॉ. आलोक राज ने नगर निगम में आउटसोर्सिंग क
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राष्ट्रीय जनता दल राजद के जिला प्रवक्ता डॉ. आलोक राज ने नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत सफाईकर्मियों की समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले तीन दिनों से सफाई कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। डॉ. आलोक राज ने हड़ताली सफाईकर्मियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग सफाईकर्मियों के साथ अन्याय एवं शोषण हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए नगर निगम प्रशासन आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भुगतान कर रहा है।
जबकि एजेंसी अपने अधीन कार्यरत सफाईकर्मियों के साथ मनमाना व्यवहार कर उनका आर्थिक एवं श्रम शोषण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। यदि जांच में अनियमितता और कर्मियों के शोषण की पुष्टि होती है, तो संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ-साथ जिम्मेदार नगर निगम अधिकारियों के विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉ. आलोक राज ने कहा कि तीन दिनों से जारी हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है।
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