Purnia News: पांचवें दिन भी सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, शहर में कचरे का अंबार

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नियमित कचरा उठाव बंद होने से मुख्य सड़कों, बाजारों और मोहल्लों में कचरे का अंबार लग गया है। इससे लोगों को दुर्गंध, गंदगी और संभावित संक्रमण का खतरा सताने लगा है। हड़ताली सफाई कर्मी प्रतिदिन नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कर्मी अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी。

घर-घर कचरा उठाव ठप, सड़क किनारे लग रहे ढेर:

हड़ताल के कारण घर-घर से कचरा संग्रहण पूरी तरह बंद हो गया है। मजबूरी में लोग सड़क किनारे और खाली स्थानों पर कचरा फेंक रहे हैं। नतीजतन शहर के कई इलाकों में गंदगी फैल गई है। मुख्य बाजारों और व्यस्त सड़कों पर भी कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश और जमा कचरे से दुर्गंध उठने लगी है। कई वार्डों में नालियों के किनारे भी कचरा जमा होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। गंदगी का असर बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। दुकानदारों और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को बदबू और गंदगी के बीच आवागमन करना पड़ रहा है। शहर के 46 वार्डों में प्रतिदिन होने वाला कचरा उठाव पूरी तरह प्रभावित है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था चरमरा गई है। शहरवासियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि हड़ताल लंबी चली तो शहर की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी और जनस्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है।