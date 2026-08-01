Purnia News: आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले दो लाभुकों को पुलिस ने थाने लाया
Purnia News: प्रखंड प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिन्होंने मकान निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। दो लाभार्थियों, रेशमी देवी और पूजा कुमारी, को पुलिस के सहयोग से थाने लाया गया और उन्हें एक अंतिम चेतावनी दी गई है कि यदि वे दो दिनों के भीतर निर्माण नहीं शुरू करेंगी, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ लेने के बावजूद आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ प्रखंड प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सतेंद्र सिंह ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र की डोभा मिलिक पंचायत के वार्ड संख्या-एक की दो लाभुक, रेशमी देवी और पूजा कुमारी को सांकेतिक कार्रवाई के तहत रूपौली थाना पुलिस के सहयोग से थाने लाया गया। बीडीओ ने बताया कि दोनों लाभुकों ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर ली थी, लेकिन कई बार नोटिस और चेतावनी दिए जाने के बावजूद आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।
इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि दोनों लाभुकों से बांड भरवाकर इस शर्त पर छोड़ा गया कि वे अगले दो दिनों के भीतर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगी। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना की राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले अन्य लाभुकों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।