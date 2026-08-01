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Purnia News: आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले दो लाभुकों को पुलिस ने थाने लाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: प्रखंड प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिन्होंने मकान निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। दो लाभार्थियों, रेशमी देवी और पूजा कुमारी, को पुलिस के सहयोग से थाने लाया गया और उन्हें एक अंतिम चेतावनी दी गई है कि यदि वे दो दिनों के भीतर निर्माण नहीं शुरू करेंगी, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Purnia News: आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले दो लाभुकों को पुलिस ने थाने लाया

Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ लेने के बावजूद आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ प्रखंड प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सतेंद्र सिंह ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र की डोभा मिलिक पंचायत के वार्ड संख्या-एक की दो लाभुक, रेशमी देवी और पूजा कुमारी को सांकेतिक कार्रवाई के तहत रूपौली थाना पुलिस के सहयोग से थाने लाया गया। बीडीओ ने बताया कि दोनों लाभुकों ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर ली थी, लेकिन कई बार नोटिस और चेतावनी दिए जाने के बावजूद आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।

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इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि दोनों लाभुकों से बांड भरवाकर इस शर्त पर छोड़ा गया कि वे अगले दो दिनों के भीतर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगी। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना की राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले अन्य लाभुकों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

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