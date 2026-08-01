Purnia News: बड़हरी पंचायत में बीडीओ का निरीक्षण, 12 लाभुकों को पांच दिन की अंतिम मोहलत

Purnia News: भवानीपुर, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पहली किस्त की राशि लेने के बावजूद आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने बड़हरी पंचायत में अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई ऐसे लाभुक मिले, जिन्होंने पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया है। निरीक्षण के बाद बीडीओ ने बड़हरी पंचायत के 12 लाभुकों को पांच दिनों के भीतर आवास निर्माण शुरू करने का अंतिम निर्देश दिया।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर लाभुकों से योजना की राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राशि वापस जमा नहीं करने पर संबंधित लाभुकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि बड़हरी पंचायत के बाद भवानीपुर प्रखंड के सभी 12 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों का चरणबद्ध निरीक्षण किया जाएगा। जहां भी पहली किस्त की राशि उठाव के बावजूद निर्माण कार्य लंबित मिलेगा, वहां संबंधित लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना की राशि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी लाभुकों को निर्धारित समय के भीतर आवास निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया गया है। समय सीमा का पालन नहीं करने वालों से राशि की वसूली के साथ-साथ विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।