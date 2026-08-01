Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: बड़हरी पंचायत में बीडीओ का निरीक्षण, 12 लाभुकों को पांच दिन की अंतिम मोहलत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पहली किस्त की राशि लेने के बावजूद कई लाभुकों ने आवास निर्माण शुरू नहीं किया। बीडीओ मनोज कुमार ने बड़हरी पंचायत में निरीक्षण किए और 12 लाभुकों को पांच दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने का अंतिम निर्देश दिया। समय सीमा का पालन न करने पर राशि की वसूली और कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

Purnia News: बड़हरी पंचायत में बीडीओ का निरीक्षण, 12 लाभुकों को पांच दिन की अंतिम मोहलत

Purnia News: भवानीपुर, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पहली किस्त की राशि लेने के बावजूद आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने बड़हरी पंचायत में अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई ऐसे लाभुक मिले, जिन्होंने पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया है। निरीक्षण के बाद बीडीओ ने बड़हरी पंचायत के 12 लाभुकों को पांच दिनों के भीतर आवास निर्माण शुरू करने का अंतिम निर्देश दिया।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर लाभुकों से योजना की राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राशि वापस जमा नहीं करने पर संबंधित लाभुकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि बड़हरी पंचायत के बाद भवानीपुर प्रखंड के सभी 12 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों का चरणबद्ध निरीक्षण किया जाएगा। जहां भी पहली किस्त की राशि उठाव के बावजूद निर्माण कार्य लंबित मिलेगा, वहां संबंधित लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना की राशि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी लाभुकों को निर्धारित समय के भीतर आवास निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया गया है। समय सीमा का पालन नहीं करने वालों से राशि की वसूली के साथ-साथ विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
PM Awas Yojana Purnia News Purnia Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।