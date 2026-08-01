Purnia News: अभियोजन पदाधिकारियों के साथ एसएसपी की बैठक :
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। एसएसपी डॉ शौर्य सुमन ने जिले के अभियोजन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोर्
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। एसएसपी डॉ शौर्य सुमन ने जिले के अभियोजन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोर्ट में लंबित केसों के निष्पादन को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से किए जा रहे कार्य पर चर्चा की गई। एसएसपी ने पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश के लिए त्वरित विचारण को आवश्यक बताया एवं इसके लिए अभियोजन पदाधिकारियों की ओर से सतत प्रयत्नशील रहने की जरूरत पर बल दिया।
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