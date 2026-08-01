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Purnia News: दो थानों में नये थानाध्यक्ष :

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: --पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। एसएसपी डॉ शौर्य सुमन ने जिले के दो थानों में नये थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की है। दोनों थाना में प्रशिक्षु डीएसपी था

Purnia News: दो थानों में नये थानाध्यक्ष :

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। एसएसपी डॉ शौर्य सुमन ने जिले के दो थानों में नये थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की है। दोनों थाना में प्रशिक्षु डीएसपी थानाध्यक्ष के चार्ज में थे। जारी अधिसूचना के मुताबिक एससी- एसटी थानाध्यक्ष उमेश पासवान अब डगरूआ थाना की कमान संभालेंगे, जबकि केहाट के अपर थानाध्यक्ष महेश कुमार रजक अब बीकोठी के एसएचओ बनेंगे।

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