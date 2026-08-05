Purnia News: गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार
Purnia News: पूर्णिया में मधुबनी थाना के शिवधाम क्षेत्र में हुए गोलीकांड के एक आरोपी मुकेश श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विवाद के दौरान घायल हुआ था और अस्पताल में इलाज के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के मधुबनी थाना के शिवधाम में पिछले दिनों में हुए गोलीकांड के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान म धुबनी थाना के ओली टोला बरमसिया निवासी मुकेश श्रीवास्तव के रूप में हुई है। मधुबनी थानाध्यक्ष सुदीन राम ने बताया कि विवाद के दौरान आरोपी घायल हो गया था। अस्पताल में उसक इलाज चल रहा था। इलाज के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है।
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