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Purnia News: घर के बाहर युवक पर चली गोली, बहनोई पर हमले का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -01purn31-बड़हरा थाना क्षेत्र के सहसोल गांव में देर रात चली गोली। -घटनास्थल से एक खोखा बरामद -पुलिस कर रही मामले की जांच बड़हरा कोठी, एक संवाददाता।

Purnia News: घर के बाहर युवक पर चली गोली, बहनोई पर हमले का लगाया आरोप

Purnia News: बड़हरा कोठी, एक संवाददाता। धमदाहा अनुमंडल अंतर्गत बीकोठी थाना क्षेत्र के सहसौल गांव में शुक्रवार की देर रात गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित ने अपने बहनोई समेत चार लोगों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए बीकोठी थाना में लिखित आवेदन दिया है।

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पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और एक मिसफायर गोली बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित सहसौल निवासी कैशर इमाम ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:45 बजे वह भोजन करने के बाद घर के बाहर कुत्ते को खाना खिला रहा था। इसी दौरान घर के सामने स्थित बाथरूम की टंकी पर खड़े चार लोगों ने अचानक उस पर गोली चला दी।

हमलावरों का आरोप

उन्होंने बताया कि शाम में हुई बारिश के कारण हमलावर का पैर फिसल गया, जिससे वह नीचे गिर पड़ा और वह किसी तरह भागकर घर के अंदर घुस गया तथा दरवाजा बंद कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद हमलावरों ने दूसरी बार भी गोली चलाई, जिसका निशान घर के दरवाजे पर मौजूद है।

पुलिस की जांच

घटना के तुरंत बाद उन्होंने डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच के दौरान एक खोखा तथा एक मिसफायर गोली बरामद की। अपने आवेदन में कैशर इमाम ने नवगछिया थाना क्षेत्र के उजानी गांव निवासी मास्टर साहबउद्दीन के पुत्र सफदर अली एवं उसके सहयोगियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है।

पीड़ित परिवार की स्थिति

इस संबंध में बीकोठी थानाध्यक्ष महेश कुमार रजक ने बताया कि गोली चलने की शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है तथा जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद से पीड़ित परिवार भय और दहशत के साये में है। वहीं, देर रात हुई फायरिंग की इस घटना से पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

घटना कब हुई?
घटना शुक्रवार की देर रात हुई।
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