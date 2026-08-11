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Purnia News: जलाभिषेक के लिए सुबह से लगी कतार, हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय हुआ माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी पर जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धाल

Purnia News: जलाभिषेक के लिए सुबह से लगी कतार, हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय हुआ माहौल

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी पर जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही महिलाएं और पुरुष पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचने लगे। कई मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लंबी कतार लगी रही। जलालगढ़ के आनंदकंद रामचंद्र ठाकुरबाड़ी, रेलवे गुमटी के समीप जलेश्वर शिव मंदिर, थाना परिसर स्थित शिव मंदिर, पुराना थाना स्थित शिव मंदिर, सीमा के समीप शिव मंदिर, चक, हांसी, सांपा, एकंबा और सरसौनी सहित विभिन्न गांवों के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने दूध, गंगाजल, बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की पूजा की।

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कई मंदिरों में भजन-कीर्तन का भी आयोजन हुआ। इस दौरान हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। जलाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर के पुजारियों से आशीर्वाद लिया। सावन की सोमवारी को लेकर दूर-दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचे। वहीं बाजारों में भी सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ रही। पूजा सामग्री और फलों की दुकानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी रही। पूरे प्रखंड क्षेत्र में दिनभर धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा।

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