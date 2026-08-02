Purnia News: सर्वोदय आश्रम की साधारण सभा विकास एवं अतिक्रमण हटाने पर जोर

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। रानीपतरा स्थित सर्वोदय आश्रम के कृष्ण सदन में रविवार को साधारण सभा की बैठक की गई। अध्यक्षता आश्रम के अध्यक्ष दिलीप मेहता ने की। बैठक की शुरुआत सर्वोदय आश्रम के निबंधन का सफलतापूर्वक नवीनीकरण होने की खुशी में उपस्थित सदस्यों के बीच मिठाई बांटकर की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आश्रम के मार्गदर्शक प्रदीप सरकार ने निबंधन के नवीनीकरण पर समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्था के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बैजनाथ मेहता ने कहा कि अब आश्रम के विकास कार्यों में तेजी आएगी। अध्यक्ष दिलीप मेहता ने समिति के 101 सदस्यों से जल्द सदस्यता शुल्क जमा करने की अपील की, जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।