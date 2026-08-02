Purnia News: सर्वोदय आश्रम की साधारण सभा विकास एवं अतिक्रमण हटाने पर जोर
Purnia News: पूर्णिया में सर्वोदय आश्रम की साधारण सभा सेशन में अध्यक्ष दिलीप मेहता ने सदस्यों को निबंधन नवीनीकरण की खुशी में मिठाई बांटी। मार्गदर्शक प्रदीप सरकार ने इसे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। सदस्यों ने अतिक्रमण समस्या और लीज व्यवस्था पर चर्चा की, विकास कार्यों की तेजी पर सहमति जताई।
Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। रानीपतरा स्थित सर्वोदय आश्रम के कृष्ण सदन में रविवार को साधारण सभा की बैठक की गई। अध्यक्षता आश्रम के अध्यक्ष दिलीप मेहता ने की। बैठक की शुरुआत सर्वोदय आश्रम के निबंधन का सफलतापूर्वक नवीनीकरण होने की खुशी में उपस्थित सदस्यों के बीच मिठाई बांटकर की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आश्रम के मार्गदर्शक प्रदीप सरकार ने निबंधन के नवीनीकरण पर समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्था के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बैजनाथ मेहता ने कहा कि अब आश्रम के विकास कार्यों में तेजी आएगी। अध्यक्ष दिलीप मेहता ने समिति के 101 सदस्यों से जल्द सदस्यता शुल्क जमा करने की अपील की, जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।
मंत्री बीरेंद्र सिंह ने आश्वस्त किया कि आश्रम के विकास कार्यों को गति दी जाएगी तथा संस्था की अतिक्रमित जमीन की सरकारी मापी कराकर प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई सदस्यों ने आश्रम की लीज पर दी गई जमीन का पूरा विवरण सार्वजनिक करने, पुरानी लीज की समीक्षा कर नई व्यवस्था लागू करने तथा अवैध कब्जे वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई। बैठक में उपाध्यक्ष मुंसी यादव, कोषाध्यक्ष मुख्तार आलम, नवीन चंद्र पाल, केदार यादव, सतीश साह, कमलेश्वरी मेहता, बिमल सिंह, बिनोद मेहता, विश्वनाथ मेहता, सिंघेश्वर मेहता, अजय मेहता, बैजनाथ चंद्रवंशी, अनिल साह, योगेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य उपस्थित थे।
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