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Purnia News: शिव मंदिर के आसपास पानी में डूबी सड़क, दीवार पर सब्जी बेचने को मजबूर दुकानदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। लगातार दूसरे दिन हो रही बारिश से गढ़बनैली बाजार की सड़कें जलजमाव और कीचड़ से भर गई हैं।

Purnia News: शिव मंदिर के आसपास पानी में डूबी सड़क, दीवार पर सब्जी बेचने को मजबूर दुकानदार

Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। लगातार दूसरे दिन हो रही बारिश से गढ़बनैली बाजार की सड़कें जलजमाव और कीचड़ से भर गई हैं। बाजार के बीच स्थित शिव मंदिर के आसपास पानी जमा होने से पैदल चलना मुश्किल हो गया है। स्थिति ऐसी है कि लोगों का आवागमन लगभग ठप हो गया है। वहीं सब्जी विक्रेताओं को भी सड़क किनारे ऊंची दीवार पर सब्जी रखकर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार शिव मंदिर के पूरब एसजी-60 सड़क तक, पश्चिम में मछली पट्टी तक, उत्तर में बाजार की मुख्य सड़क और दक्षिण में जलालगढ़ जाने वाली सड़क तक जगह-जगह जलजमाव और कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। बाजार आने वाले लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने के लिए पानी और कीचड़ के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। बारिश के बाद बाजार में जल निकासी की समस्या एक बार फिर गंभीर हो गई है। सड़क किनारे के दुकानदारों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने के लिए कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। लोगों को हर बार आश्वासन ही मिलता है।

जल निकासी के साथ कचरा उठाव की भी समस्या:

स्थानीय दुकानदारों और लोगों का आरोप है कि बाजार में जल निकासी की व्यवस्था तो दूर, नियमित रूप से कचरे का उठाव भी नहीं किया जाता है। बारिश के पानी के साथ सड़क और आसपास जमा कचरा भी फैल जाता है, जिससे लोगों को परेशानी के साथ दुर्गंध का भी सामना करना पड़ता है। दुकानदारों ने बताया कि जलजमाव के कारण व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ग्राहक पानी और कीचड़ के कारण बाजार के अंदर आने से बच रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं समेत छोटे दुकानदारों को अपनी दुकानें ऊंची जगहों पर लगाने की मजबूरी बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने, नाले की सफाई और बाजार से नियमित कचरा उठाव कराने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान हर साल पैदा होने वाली समस्या से लोगों को राहत मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गढ़बनैली बाजार में जलजमाव की समस्या कब से है?
गुरु बारिश के बाद बाजार में जल निकासी की समस्या एक बार फिर गंभीर हो गई है।
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