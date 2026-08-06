Purnia News: सड़कों पर जलजमाव से जनजीवन प्रभावित
Purnia News: गृहाणैली में लगातार बारिश के चलते कसबा नगर एवं आसपास के इलाकों में जलजमाव की समस्या बढ़ गई है। प्रमुख सड़कों पर पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थानीय व्यक्तियों के अनुसार, नालियों के अभाव के कारण पानी निकासी में समस्या आ रही है। नगर परिषद ने नाला निर्माण के लिए टेंडर दिया है, लेकिन अतिक्रमण के कारण कार्य में देरी हो रही है।
Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। लगातार हो रही बारिश के कारण कसबा नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या गंभीर हो गई है। प्रमुख सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। पैदल चलने वाले, दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के ओवरब्रिज के नीचे की सड़क, कॉलेज रोड, मदरसा चौक, थाना रोड, नेहरू चौक, पोस्ट ऑफिस रोड, चांदनी चौक, नेमा टोल सड़क, शास्त्री चौक, मदारघाट काली मंदिर चौक, नाईटोल सड़क और रानी सती चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश सड़कों के किनारे नालियों का अभाव है।
बारिश का पानी निकासी नहीं होने के कारण सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे हर वर्ष लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। जलजमाव का असर हाट-बाजार पर भी पड़ रहा है और व्यापारियों के साथ-साथ खरीदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद सुभाष कुमार साह ने बताया कि नाला निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है, लेकिन अतिक्रमण के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद नाला निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे जलनिकासी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।
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