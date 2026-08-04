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Purnia News: हरदा बाजार में रोजाना जाम की समस्या से परेशान राहगीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: हरदा, एक संवाददाता। एनएच-31 स्थित हरदा बाजार में प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम ने किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

Purnia News: हरदा बाजार में रोजाना जाम की समस्या से परेशान राहगीर

Purnia News: हरदा, एक संवाददाता। एनएच-31 स्थित हरदा बाजार में प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम ने किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासनिक लापरवाही के चलते दिन-प्रतिदिन यह समस्या विकराल होती जा रही है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने जाम की इस समस्या के शीघ्र निदान की मांग जिला प्रशासन से की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एनएच-31 पर लगातार ट्रक, बस, टोटो, टेम्पो और बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है। दोपहर बाद दूर-दराज से लोग खरीदारी के लिए हरदा बाजार पहुंचते हैं, जिससे सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ जाती है। विशेष रूप से दोपहर चार बजे के बाद सर्विस रोड, बाजार मार्ग और सतकोदरिया मार्ग पर टेम्पों और दुकानों के कारण आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है।

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हरदा-सतकोदरिया मार्ग एवं हरदा-कोलासी मार्ग की कम चौड़ाई के कारण बड़े वाहनों को निकलने में भारी दिक्कतें आती हैं। वहीं, फुटकर दुकानदारों का कहना है कि हाट की जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। वे परिवार की गुजर-बसर के लिए मजबूरी में सड़क किनारे दुकानें लगाने को विवश हैं। स्थानीय किसानों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने तथा वाहनों की पार्किंग व्यवस्था करने सहित अन्य ठोस कदम उठाने की गुहार लगाई है, ताकि जाम की इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

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