Purnia News: बारिश से सोठा-जलालगढ़ सड़क की हालत बदतर, राहगीर परेशान
Purnia News: जलालगढ़ में लगातार बारिश के कारण जलालगढ़ रेलवे गुमटी से सोठा जाने वाली सड़क की स्थिति गंभीर हो गई है। 6-7 किलोमीटर लंबी सड़क पर जलजमाव और गड्ढों से आवागमन जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय लोग 10 वर्षों से सड़क के मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।
Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। लगातार हो रही बारिश ने जलालगढ़ रेलवे गुमटी से सोठा जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति को और गंभीर बना दिया है। करीब 6 से 7 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर जगह-जगह जलजमाव और गहरे गड्ढों के कारण आवागमन जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 10 वर्षों से सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। टेंपो, टोटो और बाइक चालकों के साथ-साथ स्कूली छात्र-छात्राओं, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण दिलीप सिंह, अशोक सिंह, गौरव सिंह, दिलीप महतो और रंजू सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई।
ग्रामीणों ने सरकार से अविलंब सड़क का निर्माण कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें