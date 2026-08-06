Purnia News: रातभर मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न, लोगों की बढ़ी परेशानी

Purnia News: पूर्णिया में मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। 78 मिलीमीटर वर्षा ने जलजमाव की समस्या खड़ी कर दी। बारिश ने जहां शहरवासियों को परेशान किया, वहीं किसानों के लिए फसल को राहत प्रदान की। अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना है।

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। इस मानसून की सबसे तेज बारिश के दौरान मेघगर्जन, बिजली चमकने और वज्रपात की तेज आवाज से लोग रातभर सहमे रहे। बुधवार सुबह तक 78 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे शहर के कई गली-मोहल्लों में जलजमाव हो गया और कई जगह सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं। मंगलवार देर रात अचानक शुरू हुई तेज बारिश के साथ लगातार मेघगर्जन और बिजली कड़कने से लोगों की नींद उड़ गई। कई परिवारों ने पूरी रात जागकर बिताई। तेज आवाज और बिजली चमकने से बच्चे डर गए जिन्हें परिजन देर रात तक संभालते रहे।

....गली-मोहल्लों में जलजमाव: बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कों और गलियों में पानी भर गया। डालर हाउस चौक, श्रीनगर हाता, प्रभात कॉलोनी, हनुमान नगर, जनता चौक, प्रोफेसर कॉलोनी, पॉलिटेक्निक चौक, महराजी हाता, साहवान हाता, भट्टा बाजार, लाइन बाजार, मंझेली चौक, अरगड़ा चौक, रामबाग, सिपाही टोला, रामनगर, मधुबनी बाजार, खुशकीबाग और गुलाबबाग समेत कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

...स्कूल जाने वाले बच्चों को हुई परेशानी: गली-मोहल्लों में गंदा पानी भर जाने से अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने में काफी दिक्कत हुई। लोगों का कहना है कि कई जगह नालियों का अभाव होने के कारण हर बारिश में ऐसी स्थिति बन जाती है। लंबे समय तक पानी जमा रहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता है।

...बारिश से किसानों को मिली राहत शहर में बारिश ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं, वहीं किसानों के लिए यह राहत लेकर आई। धान की फसल को पर्याप्त पानी मिलने से खेतों में हरियाली लौट आई है। किसान अब धान की फसल में यूरिया का छिड़काव करने में जुट गए हैं, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है।

...अगले 24 घंटे में फिर बारिश के आसार: मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार को न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान मध्यम बारिश की संभावना है। इसके बाद तीन से चार दिनों तक मौसम के अपेक्षाकृत साफ रहने के आसार हैं।

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जिले में मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह आठ बजे तक हुई वर्षा:

प्रखंड वर्षा (मिमी)

अमौर 38.8

बैसा 48.2

बायसी 24.6

बनमनखी 119.2

बीकोठी 18.8

भवानीपुर 18.2

डगरूआ 20.0

धमदाहा 12.2

जलालगढ़ 22.6

कसबा 106.4

केनगर 34.0

पूर्णिया पूर्व 37.4

रूपौली 74.8

श्रीनगर 62.8

मुख्य बिंदु:

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कुल वर्षा 638.0 मिमी

सर्वाधिक वर्षा: बनमनखी

दूसरे स्थान पर: कसबा

तीसरे स्थान पर: रूपौली

सबसे कम वर्षा: धमदाहा