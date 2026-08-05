Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: महानंदा के तट पर बसे अमौर प्रखंड के दमराहा में शुरू हुआ भीषण कटाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: महानंदा नदी के तट पर बसे दमराहा गांव में कटाव के कारण लोग दहशत में हैं। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर पहले कुछ राहत मिली थी, लेकिन जलस्तर बढ़ने से कटाव पुनः बढ़ गया है। प्रभावित परिवारों में चिंताएँ बढ़ रही हैं और आधा दर्जन से अधिक परिवार अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं।

Purnia News: महानंदा के तट पर बसे अमौर प्रखंड के दमराहा में शुरू हुआ भीषण कटाव

Purnia News: महानंदा के तट पर बसे अमौर प्रखंड के दमराहा में शुरू हुआ भीषण कटाव -05purn03-अमौर के महानंदा नदी के किनारे दमराह में फ्लड फाइटिंग कार्य के बावजूद भीषण कटाव -जिला पदाधिकारी के दिशानिर्देश पर कटाव स्थल पर लगभग 90 मीटर कार्य के बाद मिली थी रात -महानंदा नदी के जलस्तर में पर एक बार फिर वृद्दि के बाद से भीषण कटाव देख दहशत में ग्रामीण अमौर, एक संवाददाता।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: पूर्णिया: महानंदा के तट पर बसे दमराहा में भीषण कटाव, दो दर्जन परिवार पर मंडरा रहा खतरा

कटाव के कारण

अमौर प्रखंड क्षेत्र के होकर बहने वाली प्रायः सभी नदियों के जलस्तर में दो दिनों से फिर से हो रही वृद्धि से एक और जहां बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है, वहीं तटवर्ती इलाकों में भीषण कटाव शुरू हो गया है। जिसे देखकर लोग इन दिनों रतजगा कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से महानंदा नदी के तट पर बसा अमौर प्रखंड के हफनिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 दमराहा गांव में भीषण कटाव शुरू हो गया है। हालांकि जिला पदाधिकारी के दिशानिर्देश पर कटाव स्थल पर लगभग 90 मीटर कार्य हुआ था जिसके बाद कुछ दिनों तक लोगों ने राहत की सांस ली थी। पर एक बार फिर से भीषण कटाव होता देख ग्रामीण दहशत में हैं।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: पूर्णिया: महानंदा के तट पर बसे दमराहा में भीषण कटाव, दो दर्जन परिवार पर मंडरा रहा खतरा

प्रभावित परिवारों की स्थिति

कटाव से प्रभावित हो रहे परिवारों के सदस्यों में गुलाम रसूल, जुबैर आलम, अनामुल, शाहीद, जमील, कैसर, नाजिम,मुज्जमिल, नौशाद,मुनीज, हासिम, कासीम, मुस्तकीम आदि ने बताया कि दमराहा गांव में वर्षों से भीषण कटाव होता रहा है। भीषण कटाव के कारण ही आज इस गांव की आधी आबादी महानंदा नदी के उस पार किशनगंज क्षेत्र में बस चुकी है। हालांकि यहां कटाव को रोकने के लिए विभागीय कार्य हुआ पर यह कार्य अब बेअसर हो रहा है। स्थल पर हुआ कार्य धीरे धीरे कटाव की जद में आने से ध्वस्त हो रहा है।

भविष्य की चिंता

कटाव को देखते हुए अब तक आधा दर्जन से अधिक परिवार अपना आशियाना तोड़कर सड़कों के किनारे जाने को मजबूर हुए हैं। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अफ़रोज़ आलम ने बताया कि इस गांव में हो रहे भीषण कटाव को देखकर लग रहा है कि यदि जल्द से जल्द कटाव निरोधक कार्य नहीं किया गया तो इसकी जद में 25 परिवार आ सकते हैं। इस संबंध में अंचलाधिकारी शमीना खातून ने बताया कि क्षेत्र में नदी कटाव स्थलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं इसकी रिपोर्ट उच्चस्तरीय विभाग को भेजी जा रही है।

सामान्य प्रश्न

दमराहा गांव में कटाव का मुख्य कारण क्या है?
दमराहा गांव में कटाव का मुख्य कारण महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि है।
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: कटिहार : पिछले 12 घंटे में 40 सेंटीमीटर बढ़ गया महानंदा नदी का पानी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।