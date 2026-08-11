Purnia News: लापता बेटे की तलाश में गई महिला से मारपीट का आरोप
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Purnia News: पूर्णिया में सरिता देवी ने पड़ोसियों पर गंभीर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने सदर थाना में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह विवाद 10 वर्षीय बेटे की गुमशुदगी के बाद जानकारी हासिल करने के दौरान उत्पन्न हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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