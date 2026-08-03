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Purnia News: मध्य विद्यालय धमदाहा एससी में मिली अनियमितताएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। अनुमंडल मुख्यालय स्थित मध्य विद्यालय धमदाहा अनुसूचित जाति (एससी) में निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद

Purnia News: मध्य विद्यालय धमदाहा एससी में मिली अनियमितताएं

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। अनुमंडल मुख्यालय स्थित मध्य विद्यालय धमदाहा अनुसूचित जाति (एससी) में निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आशुतोष मिश्रा ने विद्यालय प्रधान का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। साथ ही आठ बिंदुओं पर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया गया है। बीआरसी कार्यालय से पत्रांक-278, दिनांक एक अगस्त 2026 के तहत जारी नोटिस में कहा गया है कि विद्यालय में नामांकित 468 छात्र-छात्राओं के बावजूद निरीक्षण के समय एक भी छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं मिला। इस स्थिति को गंभीर लापरवाही मानते हुए विद्यालय प्रधान से जवाब तलब किया गया है।

निरीक्षण के दौरान छात्र उपस्थिति पंजी की जांच में भी चौंकाने वाली अनियमितता सामने आई। वर्ग-7 की उपस्थिति पंजी में 31 जून 2026 की तिथि पर भी छात्रों की उपस्थिति दर्ज पाई गई, जबकि जून माह में 30 दिन ही होते हैं। शिक्षा विभाग ने पूछा है कि अस्तित्व में ही नहीं रहने वाली तिथि पर उपस्थिति किस आधार पर दर्ज की गई। इसके अलावा निरीक्षण में यह भी पाया गया कि छात्रों को अपराह्न 3 बजे से पहले ही विद्यालय से छुट्टी दे दी गई थी। इस संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग ने विद्यालय संचालन, उपस्थिति, शैक्षणिक गतिविधियों एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कुल आठ बिंदुओं पर विस्तृत जवाब 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि क्षेत्र के कई विद्यालयों में शिक्षकों के समय से पहले विद्यालय छोड़ने और पठन-पाठन प्रभावित होने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं।

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