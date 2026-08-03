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Purnia News: पूर्णिया के रुपौली में मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति की इलाज के क्रम में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया के रुपौली में मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय शिव प्रसाद महतो के रूप में हुई है। उनके परिजनों ने 23 लोगों के खिलाफ टीकापट्टी थाना में आवेदन दिया है। जांच जारी है।

Purnia News: पूर्णिया के रुपौली में मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति की इलाज के क्रम में मौत

Purnia News: पूर्णिया के रुपौली में मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति की इलाज के क्रम में मौत रूपौली, एक संवाददाता मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी हुए एक व्यक्ति की इलाज के क्रम में मौत हो गई। मृतक की पहचान टीकापट्टी थाना क्षेत्र के गोरियर पश्चिम पंचायत स्थित गोरियर मिलीक टोला निवासी शिव प्रसाद महतो (45)के रूप में हुई है। मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के बाद घर आते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

मामला

मारपीट और जख्मी को इलाज में ले जाने के क्रम में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने महिला पुरुष सहित 23 को नामजद करते हुए टीकापट्टी थाना में लिखित आवेदन दिया है। घटना के संदर्भ में दिए गए आवेदन के आलोक में कहा गया है कि मृतक 29 जुलाई की रात लगभग 11 बजे पड़ोस से ही एक शादी समारोह से भोज खा कर जैसे ही घर के दरवाजे पर आया नामजद लोगो ने उसके साथ मारपीट करने लगे और मारपीट कर जमीन पर गिरा दिया वही गंभीर रूप से जख्मी को इलाज में ले जाने के क्रम में कुछ नामजद बाधा उत्पन्न करने लगे।गंभीर रूप से जख्मी को इलाज के लिएn रेफरल अस्पताल रूपौली पहुंचाया गया,जहां से रेफर होने के बाद पूर्णिया ले जाया गया वहां से रेफर होने के बाद सिल्लीगुड़ी ले जाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सिल्लीगुड़ी से रेफर होने के बाद परिजन उसे पूर्णिया के एक अस्पताल में भर्ती कराये लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

जांच प्रक्रिया

टीकापट्टी थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि मामले में अग्रेतर करवायी की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में मृतक की पहचान कौन है?
मृतक की पहचान शिव प्रसाद महतो (45) के रूप में हुई है।
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