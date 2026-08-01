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Purnia News: नदी में डूबे छात्र का दूसरे दिन भी नहीं मिला सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -हिन्दुस्तान फॉलोअप : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सौरा नदी में डूबे छात्र का दूसरे दिन भी सुराग नहीं मिला। जिससे आक्रोशित परिजनों ने समर्थकों के

Purnia News: नदी में डूबे छात्र का दूसरे दिन भी नहीं मिला सुराग

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सौरा नदी में डूबे छात्र का दूसरे दिन भी सुराग नहीं मिला। जिससे आक्रोशित परिजनों ने समर्थकों के साथ सिटी पुल को जाम कर दिया। इससे पूर्णिया- कसबा सड़क मार्ग थोड़ी देर के लिए बाधित हो गई। परिजनों का आरोप था कि लापता छात्र को खोजने में प्रशासन के स्तर से बदइंतजामी की गई है। ठीक ढंग से गोताखोर को नहीं लगाया जा सका है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक महकमा कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। सूचना पर सदर थाना के साथ पूर्णिया पूर्व के सीओ पहुंचे और परिजनों की मान- मनौती की।

प्रशासन के स्तर पर समझाने के बाद परिजन माने और करीब आधा घंटा बाद यातायात को फिर से बहाल कर दिया गया। बताया गया कि शहर के प्रभात कालोनी निवासी छात्र हर्षित गुरूवार को सुबह करीब 11 बजे दोस्तों के साथ सौरा नदी में स्नान करने आया था। जैसे ही वह नदी में प्रवेश किया कि गहरे पानी में समा गया। जिससे वह नदी में डूब गया और लापता हो गया। गुलाबबाग टीओपी प्रभारी सन्नी कुमार ने बताया कि गोताखोरों की टीम लगातार छात्र की तलाश कर रही है।

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