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Purnia News: सात दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: केनगर प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय, काझा में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। इस शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना और आत्मनिर्भरता का विकास करना है। प्रशिक्षक दिवाकर कुमार ने विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया।

Purnia News: सात दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर शुरू

Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय, काझा में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सात दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना तथा आत्मनिर्भरता का विकास करना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक दिवाकर कुमार ने छात्र-छात्राओं को ध्वज शिष्टाचार, प्राथमिक उपचार, विभिन्न प्रकार की गांठें बांधने की विधि, आपदा प्रबंधन तथा दैनिक जीवन में उपयोगी गतिविधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि स्काउट एंड गाइड जैसी गतिविधियां बच्चों में राष्ट्रप्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व और टीम भावना को मजबूत बनाती हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रशांत कुमार ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर छात्रों के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने और सीखी गई बातों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। इस अवसर पर काझा पंचायत के मुखिया एवं मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार साह, विद्यालय शिक्षा समिति की अध्यक्ष डोली देवी, कुमोद पासवान, बैद्यनाथ भारती सहित विद्यालय के शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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