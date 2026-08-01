Purnia News: सात दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर शुरू

Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय, काझा में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सात दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना तथा आत्मनिर्भरता का विकास करना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक दिवाकर कुमार ने छात्र-छात्राओं को ध्वज शिष्टाचार, प्राथमिक उपचार, विभिन्न प्रकार की गांठें बांधने की विधि, आपदा प्रबंधन तथा दैनिक जीवन में उपयोगी गतिविधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि स्काउट एंड गाइड जैसी गतिविधियां बच्चों में राष्ट्रप्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व और टीम भावना को मजबूत बनाती हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रशांत कुमार ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर छात्रों के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।