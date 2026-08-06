Purnia News: विज्ञान प्रदर्शनी में दिखी बच्चों की प्रतिभा
Purnia News: -हिन्दुस्तान ओलंपियाड : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जीवन में सफलता के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब यही ज्ञान विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है तो वि
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जीवन में सफलता के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब यही ज्ञान विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है तो विज्ञान कहलाता है। आज के बच्चों में वैज्ञानिक प्रयोग और निर्माण की उत्सुकता भरी पड़ी है, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। मिल्लिया कान्वेंट इंग्लिश स्कूल रामबाग पूर्णिया में 4-5 अगस्त को आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में प्राचार्य युगल किशोर झा ने यह बातें कहीं। विद्यालय में प्रति वर्ष विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मक सोच, जिज्ञासा और नवाचार की भावना विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है ताकि वे भविष्य में देश के जिम्मेदार नागरिक, शोधकर्ता और नवप्रवर्तक बनें।
कार्यक्रम में प्राचार्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पूर्णिया किस्मत आरा और मिल्लिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्राचार्य डॉ शाकिब़ शकील बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। मिल्लिया एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव-सह-निदेशक डॉ असद इमाम ने बाल वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य वैज्ञानिक प्रयोग और विकास का है। ट्रस्ट के सहायक निदेशक आदिल इमाम ने विज्ञान को जीवन की अनिवार्यता से जोड़ा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें